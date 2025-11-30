妊娠中は体調の変化が大きく、ちょっとした外出でも負担に感じやすくなりますよね。しかし「初孫だから」「大切な家族の行事だから」という理由で、義父母が積極的に関わろうとするケースは少なくありません。アプリ「ママリ」にも、義母の初孫フィーバーについての投稿がありました。安産祈願を計画している、投稿者さん。夫婦だけで行こうと思っていたところ、同行したい義母からしつこく連絡が頻繁にきて困っ