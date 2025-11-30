吉本新喜劇GM月例会見が28日、大阪・なんばの吉本興業大阪本社で開かれた。吉本新喜劇ゼネラルマネージャー（GM）の間寛平が現在発売中の『吉本新喜劇 花月食堂監修肉吸い鍋つゆ』をアピールした。【写真】間寛平もびっくり！特技を披露した秘蔵っ子・沖ひなた同商品は9月22日から近畿圏を中心に展開するスーパーマーケット「万代」限定で販売されている鍋スープ。吉本新喜劇の全盛期を支えた“レジェンド”花紀京さんの「肉う