サッカーJ2リーグ最終節の第38節全10試合は、29日同時に開催。J1自動昇格＆プレーオフ争いは、上位7チームに絞られる中、優勝の水戸ホーリーホック、2位V・ファーレン長崎にJ1自動昇格の切符。3位ジェフユナイテッド千葉、4位徳島ヴォルティス、5位ジュビロ磐田、6位RB大宮アルディージャは昇格プレーオフへ。7位ベガルタ仙台は今季のJ1昇格の望みが潰えました。最終順位が確定したこの日は、各地のスコアが動く度に順位が変動。各