何よりも「勝つこと」を望んで契約を交わしたドジャースと大谷。その狙い通りに順風満帆の日々を送る彼らは、グラウンド外でも「勝者」となっている(C)Getty Imagesもはや天文学的な効果が生まれている。ドジャースと大谷翔平を取り巻く経済状況が話題となった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る2023年12月に、当時の「北米スポーツ史上最高額」とされる10年総額7億ドル（約1015億円＝当時の