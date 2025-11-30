テレビ朝日の松尾由美子アナウンサーが麗しい衣装ショットを公開した。松尾アナは３０日までに自インスタグラムに首元に大きなリボンがついたふんわりしたブラウスに、センタープレスパンツで全身アッシュグレーのコーデをアップ。「イチョウの葉が風で舞っていますね。見頃が続くうちにお散歩したい！」とつづり、衣装をタグ付けし、投稿を締めくくった。この投稿にファンからは「美しい笑顔です」「お散歩もいいですよねぇ