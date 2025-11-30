サービスが林立するQRコード決済市場に遅れて参戦する、JR東日本の新決済サービス「teppay」。SuicaとPASMOの統合で反撃に出る構えですが、正直、このままでは勝ち目はないと戦略のプロは断言します。しかし、teppayにも“生き残る道”は残されています。PayPayには絶対に真似できない、鉄道会社ならではの「3つの生存戦略」とは？（百年コンサルティングチーフエコノミスト鈴木貴博）連載『今週もナナメに考えた鈴木貴博』を