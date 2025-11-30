27日、女子3000メートルリレー順位決定戦で、平井亜実（中央）にタッチする黒川輝衣（奥）＝ドルドレヒト（共同）【ドルドレヒト（オランダ）共同】スピードスケート・ショートトラックのミラノ・コルティナ冬季五輪予選を兼ねたワールドツアー（WT）の最終第4戦は29日、オランダのドルドレヒトで行われ、女子3000メートルリレーは全日程が終了し、日本が2大会ぶりに五輪出場枠を獲得する見通しとなった。この日は出場レースがな