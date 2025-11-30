アニメ映画「劇場版チェンソーマンレゼ編」のオリジナルサウンドトラック（OST）が、韓国のカラオケ市場も席巻した。韓国のカラオケ産業の2大企業の1つ「クムヨンエンターテインメント」によると、米津玄師による主題歌「IRIS OUT」が、クムヨンカラオケYouTube（ユーチューブ）リアルタイム順位で、1カ月間1位を維持し、圧倒的な数字を続けているという。韓国メディアのマイデーリーはこのほど「特有の強烈なサウンドとドラマチ