公開中の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で主演を務める俳優松谷鷹也（31）が、橋本マナミ（41）奈緒（30）らが所属する芸能事務所「アービング」に所属することが29日、明らかになった。同作で映画初主演。12年間の野球経験を生かし、元阪神タイガース横田慎太郎さんの生涯を演じた。「これまで支えてくださった皆さまへの感謝を忘れず、1人の人間として、俳優として、日々成長という言葉を胸に、より一層精進してまい