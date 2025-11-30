2025年の京王杯スプリングカップ（G2）を制するなど短距離路線で活躍したトウシンマカオ（牡6・美浦・高柳瑞樹厩舎）が、11月29日付けで競走馬登録を抹消した。今後は北海道日高郡新ひだか町のアロースタッドで種牡馬として新たな役割を担う予定。【京王杯SC】トウシンマカオが日本レコードでVビッグアーサー産駒トウシンマカオは、父ビッグアーサー、母ユキノマーメイドという血統で2019年5月1日生まれ。デビュー以降スピード