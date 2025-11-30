11月29日、高知競馬場で行われた5R・浦戸湾特別（3歳上・ダ1800m）は、岡村卓弥騎乗の7番人気、リーチアディール（牡7・高知・雑賀正光）が勝利した。3/4馬身差の2着にサノノスピード（牡4・高知・目迫大輔）、3着にディアセオリー（牡8・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは2:04.4（良）。1番人気で宮川実騎乗、カムランベイ（牡5・高知・宮川浩一）は5着、2番人気で多田羅誠也騎乗、ブラッティーキッド（牡7・高知・工藤