漫才コンビ「ツートライブ」のたかのり（41）が30日までにインスタグラムを更新。ビートたけしから送られた「THE MANZAI 2025」招待状の写真をアップした。「宝物をいただきました。家に飾らせていただきます。フジテレビTHE MANZAI 2025マスターズ2025年12月7日よる7時〜」と喜びいっぱいのコメントをつづった。ツートライブは今年5月開催の「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025」に優勝。ザ・ぼんち、サンドウィッチマ