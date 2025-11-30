ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米政府高官は29日、米ウクライナ高官協議が30日に南部フロリダ州で開催されると明かした。米側はルビオ国務長官、ウィットコフ和平交渉担当特使、トランプ大統領の娘婿クシュナー氏が出席する。ウクライナ側はウメロフ国家安全保障・国防会議書記らが参加する。ウィットコフ氏は来週前半にロシアのプーチン大統領とモスクワで会談する見通しで、それに先立ちウクライナ側