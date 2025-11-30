突然、知らない番号からの電話。通話の最初に”警察官”が自分のフルネームを呼んできた…いま、こんな特殊詐欺の手口が急増しています。 かつては高齢者がターゲットにされていた特殊詐欺ですが、被害者の若年化が進んでいます。その魔の手はプロ野球選手にまで及んでいました。「逮捕された男があなたのカードを...」"兵庫県警"からの電話 ＜くふうハヤテ 高橋駿選手＞ 「兵庫県警を名乗る女性から電話が来