卵巣がんの闘病から５月にステージ復帰した歌手の市川由紀乃（４９）が「髪の毛が伸びました」と報告。ウィッグを外した姿をアップした。３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「＃昨日の私＃抗がん剤治療終えて＃11ヶ月＃おかげさまで＃ここまで髪の毛が伸びました」とハッシュタグで説明。ライブなどではウィッグを着けており、「ウィッグを付けたまま自宅に戻った時は、外す際の開放感がたまりません。そして