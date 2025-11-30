[11.29 国際親善試合 日本 3-0 カナダ ピースタ]なでしこジャパンで自身4度目の先発起用に、1ゴール1アシストという結果で応えてみせた。MF谷川萌々子(バイエルン)は「結果として残せたのは本当によかった。だけど、一番はチームが勝てたことが自分にとっては大きい」と喜びを口にした。今年最後の活動となるカナダ戦で、均衡を破ったのは谷川だ。前半43分、敵陣付近での左右からの波状攻撃で相手を揺さぶると、右サイドからの