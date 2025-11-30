JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で行われている。27日の第1日のスタート前、既に年間女王を決めている佐久間朱莉（大東建託）が手にしていた練習器具に注目が集まった。第1日のスタート前。佐久間が手にしたのは、半円のような透明なバッグの中に水が入っている。両手でそれぞれベルトを持つ