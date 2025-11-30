2026年1月スタート!毎週 (金)夜9時 「夫の家庭を壊すまででテレ東史上最高の見逃し配信数を記録した 松本まりかが“元科捜研の専業主婦”でテレ東では 1 年半ぶりの主演! 共演には、父親役初挑戦となる横山裕と、人気子役の佐藤大空が決定! 地上波放送後、TVer にて見逃し配信 Prime Video にて見放題独占配信 テレ東で