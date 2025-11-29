ナンヅカ（NANZUKA）が、アーティスト 空山基の過去最大規模の回顧展「SORAYAMA 光・透明・反射 −TOKYO−」を東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで開催する。会期は2026年3月14日から5月31日まで。【画像をもっと見る】同展は、空山が自身の作品のコンセプトとして語る「光」「透明」「反射」をもとに、過去の代表作品から最新の彫刻作品、映像インスタレーションなどを通して、空山の表現の核を体感できる展示として開催。空