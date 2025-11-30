天海祐希が主演する劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の公開を記念し、『緊急取調室』特別編（テレビ朝日系）が、12月19日20時より放送されることが決定した。【写真】TELASA独占配信『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』場面カットが公開天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の