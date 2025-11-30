サッカーＪ１東京Ｖが３０日、ホーム最終戦で鹿島と対戦する。東京Ｖにとっては既にＪ１残留を決めているが、首位・鹿島は勝利すれば優勝の可能性があり、ホーム最終戦は注目度の高い一戦となる。３週間の中断期間を経ての戦いに向けて、城福浩監督は「たくさんアプローチしてきました。話しだけではなく、ミーティングの映像のチョイスから紅白戦の直前の集めるところから、あらゆるところで我々が今できる意識を上げることは