２４年に４９セーブを挙げてナ・リーグのセーブ王になったＦＡ右腕ライアン・ヘルズリー（３１）が２９日（日本時間３０日）、オリオールズと２年総額２８００万ドル（約４３億７０００万円）で合意したことが明らかになった。情報サイト「ジ・アスレチック」のウー記者ら各米メディアがＳＮＳで報じた。ヘルズリーはカージナルス時代の２４年に４９セーブでセーブ王。昨季途中にメッツにトレードされて中継ぎを務めた。契約満