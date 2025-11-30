子育て支援センターで働く知人は、いろいろな親子を目にするそうですが、その中でも少し困った態度を取るお母さんに遭遇したそう。知人から聞いたエピソードを紹介します。 子育て支援センター 私は、子育て支援センターで働いています。このセンターは、室内で子どもと親がおもちゃで自由に遊んだり、絵本を読んだりして過ごす場所です。 週末にはさまざまな世代の親子が利用しますが、平日の