ここ1〜2年で増加しているベーグル専門店。その人気の秘密は乳製品不使用などヘルシーな「生地」とバリエーション豊富な「具材」。食感がもっちりやわらかくなったり、見た目もキュートに変化するなど「ベーグル新時代」の様相だ。【写真】グルテンフリーで健康志向！レジェンド店の「米粉ベーグル」ヘルシーで見た目も可愛い進化系ベーグルに夢中ベーグルの専門店が増え、お取り寄せブームも加速している昨今。ベーグルマニア