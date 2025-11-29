本田技研工業株式会社は、2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権の最終戦が2025年11月23日に鈴鹿サーキットで開催され、TEAM MUGENから参戦するHondaドライバー・岩佐歩夢選手が今季2勝目を挙げ、初の年間ドライバーズチャンピオンに輝いたと発表した。 ポール・トゥ・ウィンで決めた劇的な逆転優勝は、参戦2年目での快挙となり、HondaとTEAM MUGENの協力体制が実を結んだ結果である