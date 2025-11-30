神奈川・相模原市でタクシーの運転手が金づちのようなもので殴られたうえ、タクシーが奪われた事件で、57歳の男が逮捕されました。自称無職の大坪誠一容疑者（57）は29日朝、相模原市中央区相模原の路上でタクシー運転手の男性（64）を金づちのようなもので頭を殴ったうえ、タクシーも奪って逃走した疑いがもたれています。警察がタクシーを探したところ、発生から1時間10分後に相模原市内でタクシーを発見し逮捕に至ったというこ