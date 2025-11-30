ローマ教皇レオ14世は、訪問先のトルコ・イスタンブールでイスラム教の礼拝所「ブルーモスク」を訪れました。教皇のモスク訪問は就任後初めてです。トルコを訪れているローマ教皇レオ14世は29日、最大都市イスタンブールにあるイスラム教の礼拝所で世界遺産の「ブルーモスク」を訪れました。教皇は靴を脱いで、トルコ宗教庁の関係者の案内で内部を視察しました。教皇のモスク訪問は就任後初めてで、キリスト教とイスラム教の対話の