タレントの宇垣美里が、30日までに更新された自身が主演を務めるテレ東木ドラ24『できても、できなくても』（毎週木曜深0：30）の公式SNSに登場。劇中で妹役を演じる大原梓とのオフショットが公開された。【写真】ふっくらお腹の“妹”と2ショットを公開した宇垣美里本作は、朝日奈ミカ氏の同名電子漫画を実写化し、“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描くドラマ。電子コミック配信サイト「コミックシーモア」との