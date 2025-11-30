ËÌ»³¤Ïº£µ¨´°Åê¤âÂ¿¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Òº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Çº£¤ä¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ÎÌÌ¡¹¤À¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¥Ï¥àËÌ»³¤Ï9²ó°ì»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÅêµå¤È°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿ ¡ÖÀ¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤È¤Ï2023Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥­¥è¥³¡ÊÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼