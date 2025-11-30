夏場以降に勝ち切れなくなった伊原。本人が語った「課題」となった(C)産経新聞社徐々に出始めたボールの異変“次点”でタイトルを逃した阪神の伊原陵人は、しっかりと現実を受け力強く前へ進んだ。「正直言って自分の力不足。タイトルは自分の力でつかむもの。ただただ自分の実力不足だと思っている」【動画】レジェンドたちもうならせた、ドラ１伊原がまたも安定のピッチング！11月26日、都内で行われた「NPBAWARDS」で、ヤク