突然ですが、「DVD」の正式名称知っていますか？知ってたらすごい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Digital Versatile Disc（デジタルバーサタイルディスク）」でした！「DVD」は 「Digital Versatile Disc（デジタルバーサタイルディスク）」の略で、映像や音声、データを高密度で記録できる光ディスクのことです。1990年代後半に登場し、VHSビデオテープに代わる映像メディアとして一気に普及しました。映画のパッ