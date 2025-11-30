テレ東では、2026年1月毎週金曜夜9時から、ドラマ9「元科捜研の主婦」を放送することが決定しました。本ドラマはテレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリーとなっております。【動画】松本まりか主演！「夫の家庭を壊すまで」夫にはもう1つの家庭が…かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織。現在は退職し、5歳の息子・亮介を育てながら家事と育児に奮闘中。一方、夫の道彦は、つい最近捜査一