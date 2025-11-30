すっかり普及した感のある生成AI。その代表例であるChatGPTは、日本の若者の間では「チャッピー」という愛称（2025年度の新語・流行語大賞にノミネートされている）で呼ばれるようになるほど身近な存在となり、勉強や仕事に関することだけでなくプライベートな話題を相談する人も多いようだ。そうした話題には、もちろん恋愛のことも含まれる。たとえばワカモノリサーチが現役男子高生・女子高生にアンケートを取ったところ、男子