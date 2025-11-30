近年、社会問題にもなっている子どものスマホ利用。中でもYouTubeは中毒性があり、「ハマってしまう」子どもも少なくないという。そんな子どもの気持ちを、どうやって切り替えればよいのか？『モンテッソーリ式 ママの心がラクになる子育ての本』の共著者で、一般社団法人「輝きベビーアカデミー」を運営するまなえ氏が、「3つのポイント」をアドバイスする。子どもがYouTubeにハマってしまったら……前編記事〈子育てのプロが子