大相撲九州場所で初優勝し、大関に昇進したウクライナ出身の安青錦（２１）＝安治川＝が２９日、看板力士“初仕事”で平和を祈った。長崎市の平和公園を訪れ、日本相撲協会による「平和の献花式典」に参列。献花の際には横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝、大関・琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝らと深くお辞儀した。頭を上げたのは協会関係者７人の中で一番最後。母国は現在、戦禍にあり「平和が一番大切。世界中が平和になったら良いなと