2025年11月16日にオープンした｢ふふ 東京 銀座」は、全国にスモールラグジュアリーホテルを展開する｢ふふ」ブランド初の都心型宿泊施設。ミシュランガイドのホテル版｢ミシュランキー」にて、2024年から2年連続でブランド最多となる７施設を受賞した｢ふふ」、その最新施設です。1部屋約43万円もする超VIPルームにも潜入!檜や石造りなどの天然温泉が全室に完備されていて、旬の料理も魅力が満載でした