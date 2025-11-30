「キャピタルＳ」（２９日、東京）中団で運んだ３番人気のミッキーゴージャス（牝５歳、栗東・安田）が、直線で馬群を縫うように伸びて差し切りＶ。長期休養から復帰２戦目で白星を挙げた。レーンは「ゲートが少し遅かったので中団からリズム良く運んだ。直線で少しエンジンの掛かりが遅かったけど、最後は狭いスペースでもいい脚を見せてくれた。最後の脚は素晴らしかったね」と決め手を絶賛。安田師は「休み明けを使って、