「新馬戦」（２９日、東京）７番人気の伏兵オクトーバーナイン（牡２歳、父コパノリッキー、母アロゴ、美浦・稲垣）が好位追走から直線で外に持ち出されると一気に突き抜け、７馬身差の圧勝劇を演じた。手綱を取ったバルザローナは「最初からいいポジションを取ることができて、道中もいい走りでした。とても落ち着いていて、今後もどんどん成長していきそう。距離的にはマイルも合うと思います」と先々の成長に期待した。稲