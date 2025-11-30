パレスチナ自治区ガザで、イスラム組織ハマスとイスラエル軍の戦闘が始まって以降の死者が7万人を超えました。イスラエル軍は停戦後もガザへの攻撃を散発的に続けているほか、人道状況の改善は進まず、さらなる被害の拡大が懸念されています。ガザ保健当局は29日、おととし10月のイスラエルとハマスの戦闘開始以降、ガザで7万100人が死亡したと発表しました。ガザでの戦闘をめぐっては、先月10日に停戦が発効しましたが、その後も