私はサホ。夫ケイスケと結婚して、現在妊娠5ヶ月です。両親がすでに他界しており、ありがたいことに義両親が「なんでも頼ってね」と言ってくれました。しかしケイスケが産後の「里帰り」をさせてもらうお願いをしたところ、義実家に住む独身の義妹ナナコさんから「赤ちゃんがいると困る」と抗議されたそうです。私はショックを受けましたが、会社の先輩たちに話すと大笑い。「妊婦様」と指摘され、ようやく私は自分の間違いに気づ