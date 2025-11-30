ソフトバンクの柳町達外野手（28）が29日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、保留した。チームで今オフ初の保留で「時間をかけて球団と話し合いをしたいという思い」とコメントした。6年目の今季は交流戦で12球団トップの打率3割9分7厘を記録して最優秀選手を獲得。シーズン全体でも初めて規定打席に到達し、打率2割9分2厘、6本塁打、50打点、出塁率3割8分4厘で最高出塁率のタイトルを獲得し、ベスト