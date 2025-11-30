来年1月22日告示、2月8日投開票の知事選に立候補を予定する新人で元副知事の平田研氏（58）の事務所開きが29日、長崎市内であった。自民、立憲民主、国民民主各党の県連幹部らが参加したほか、中村法道前知事の姿もあった。平田氏は、国土交通省の官僚や副知事を務めた行政経験を紹介し「即戦力として皆さんの役に立てる」と決意表明。さらなる人口減少は避けられないとして「人口が減っても成り立つ地域をつくり、経済発展も