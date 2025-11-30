福岡空港の発着回数増加を検討する委員会が発足した。空港周辺の住民に配慮しながら、速やかに議論を進めてもらいたい。今年3月に第2滑走路の供用を始めたばかりだが、早くも処理能力を上回る勢いで発着回数が増加している。航空会社の就航希望を断らなくてはならない状況は、改善を急ぐ必要がある。委員会は九州経済連合会などの経済団体、空港運営会社の福岡国際空港（FIAC）、福岡県、福岡市で構成する。今月の初会合で