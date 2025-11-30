江戸中期の対馬藩の儒学者で、朝鮮外交に尽力した雨森芳洲（あめのもりほうしゅう）（1668〜1755）の没270年法要が、芳洲の墓がある長崎県対馬市厳原町日吉の長寿院であり、住民ら約30人が遺徳をしのんだ。滋賀県長浜市高月町雨森の出身と伝わる芳洲は、22歳で対馬藩に仕え、対馬に一生の大半をささげた。朝鮮国が日本に送った朝鮮通信使にも2回随行。通訳などを務めて両国の友好に尽くし、外交で活躍した。「互いに欺かず、争