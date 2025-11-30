佐賀銀行は、県内の官公庁と民間企業の冬のボーナス支給予想額を発表した。官民全体での1人当たりの平均支給額は36万7832円（昨冬比2・77％増）、総支給額は879億円（同6・28％増）で、それぞれ過去最高額となった。民間は正社員数が約7千人増加、ボーナスの支給月数を1・15カ月と想定した。1人当たりの平均支給額は32万2698円（同3・32％増）、総支給額は704億円（同7・31％増）だった。原材料費や人件費が高騰する中でも社員