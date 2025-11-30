「昭和の時代と佐賀−後編1958〜1989−」と題した企画展が、佐賀市の県公文書館で開かれている。今年が「昭和100年」に当たるのに合わせて企画し、記録資料や写真、映像など28点を展示。高度成長期から昭和の終わりまでの歴史を紹介している。入場無料。来年5月6日まで。昭和30年代から60年代まで、年代ごとに佐賀が歩んだ歴史を紹介。杵島炭鉱労働組合の記録からは、大町町などにある杵島炭鉱が閉山（69年）に向かう過程で