柳田は1億円減の年俸3億7000万円プラス出来高払いでサインした（金額は推定）。今季はけがの影響で出場20試合にとどまるも、ポストシーズンは2本塁打を放つなど存在感を示した。来季は2019年オフに結んだ7年契約の最終年。契約を結んだ当時は満了後の現役引退を示唆していたが「先の契約を考えてもらえるような成績を出したい」と27年以降のプレー続行にも意欲を見せた。