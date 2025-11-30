「新馬戦」（２９日、東京）１番人気のヴァロアーク（牡２歳、父レイデオロ、母ヴィンクーロ、美浦・木村）がゴール寸前で鮮やかな差し切りを決めた。まずまずのスタートを決めて中団から運ぶと、直線はメンバー唯一３３秒台の末脚を発揮して他馬をねじ伏せた。ルメールは「まだ緩かったけど、ゴールまで伸びてくれました。伸びしろもあるし、二千くらいまではいけるかな」と及第点をつけた。木村師は「ゲートの所作が悪かっ