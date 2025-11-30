【モデルプレス＝2025/11/30】テレ東では、2026年1月毎週金曜夜9時から、ドラマ9「元科捜研の主婦」を放送することが決定。女優の松本まりかが主演、SUPER EIGHTの横山裕、子役の佐藤大空が共演する。【写真】松本まりか、胸元ざっくりドレスで色気溢れる◆松本まりか、テレ東1年半ぶり主演決定本ドラマはテレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリー。かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織。