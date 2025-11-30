◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン第３日（２９日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）賞金ランク３位から逆転キングを狙う蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝が８バーディー、ボギーなしでこの日のベストスコア６４をマークし、通算１４アンダーの３位に浮上した。今季２勝目へ２打差を追う。優勝なら無条件で賞金王が決まる金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝は７１と伸ばし